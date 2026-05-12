Новак: в России рост реальных зарплат за три года составил 23,9%

Москва12 мая Вести.В России реальные зарплаты увеличились в 2025 году на 4,4%, а за три последних года - почти на 24%. При этом бедность упала до минимальных исторический значений.

С таким заявлением выступил российский вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости".

Согласно его информации, показатели бедности уменьшились до минимальных исторических значений и составили 6,7% по итогам предыдущего года.

Ранее стало известно, что специалисты шести отраслей экономики в семи регионах РФ получили в феврале в среднем более 1 миллиона рублей в месяц.