Стало известно, где в России средние зарплаты выше 1 млн рублей Средняя зарплата превысила 1 млн рублей для шести отраслей экономики

Москва10 мая Вести.Специалисты шести отраслей экономики в семи регионах РФ получили в феврале в среднем более 1 миллиона рублей в месяц, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Самые большие зарплаты в России получали специализированные дизайнеры в Крыму - в среднем 1,4 миллиона рублей написали в агентстве

Более 1 миллиона рублей заработали за февраль сотрудники холдинговых компаний в Костромской (1,3 миллиона рублей), Ярославской (1,2 миллиона) и Мурманской (1 миллион) областях. Строители некоторых инженерных сооружений в Республике Алтай выручили 1,3 миллиона, а сотрудники нефтегазовой отрасли в Санкт-Петербурге 1,25 миллиона.

В Москве больше миллиона рублей в среднем получали на производствах табачных изделий - 1,1 миллиона и в сфере управления фондами - 1,05 миллиона рублей.