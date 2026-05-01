РИА Новости: в России зарплаты выше ₽200 тысяч — у работников пяти отраслей

Названы профессии в РФ, представители которых получают больше ₽200 тысяч РИА Новости: в России зарплаты выше ₽200 тысяч — у работников пяти отраслей

Москва1 мая Вести.В России представители пяти отраслей по состоянию на февраль 2026 года могли похвастаться средней зарплатой выше 200 тысяч рублей. Это следует из статистических данных, которые проанализировало РИА Новости.

Наиболее высокие доходы в конце зимы были зафиксированы у работников табачной промышленности — их средняя зарплата составила почти 355 тысяч рублей.

Помимо них, выше 200 тысяч рублей в среднем получали финансисты и страховщики (217 тысяч рублей), специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли (по 207 тысяч), воздушного транспорта и области космоса (205 тысяч рублей).

В целом по стране данный показатель в феврале составил 103,9 тысячи рублей, говорится в материале агентства.

Ранее сообщалось, что на рост зарплат в России в 2026 году могут рассчитывать высококвалифицированные специалисты, включая сферу IT-экспертов и рабочих.