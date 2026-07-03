Среднюю зарплату свыше 200 тысяч рублей зафиксировали в шести сферах в апреле

Среднюю зарплату более 200 тысяч рублей зафиксировали в шести сферах Среднюю зарплату свыше 200 тысяч рублей зафиксировали в шести сферах в апреле

Москва3 июл Вести.В апреле 2026 года средний размер заработной платы более 200 тысяч рублей был зафиксирован в шести отраслях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В материале указывается, что лидирующие позиции по уровню дохода в апреле заняли специалисты в сфере добычи нефти и газа, где средний показатель составил 251,3 тысячи рублей.

Высокие зарплаты также наблюдались в области воздушного и космического транспорта (224,6 тысячи рублей), а также в финансовой и страховой отраслях (227,3 тысячи рублей). Среди других высокооплачиваемых направлений Росстат выделил деятельность экстерриториальных организаций и органов, где средний заработок достиг 217,4 тысячи рублей.

В производстве табачных изделий средняя зарплата зафиксирована на уровне 209,2 тысячи рублей, в деятельности трубопроводного транспорта — 200,3 тысячи рублей. При этом общероссийская средняя месячная заработная плата в апреле текущего года составила 109 052 рубля.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в Москве выросла за 5 лет более чем на 103 тысячи рублей.