Росстат: самая высокая средняя зарплата в марте зафиксирована в финансовой сфере

Россиянам рассказали о сферах деятельности с самыми высокими зарплатами Росстат: самая высокая средняя зарплата в марте зафиксирована в финансовой сфере

Москва4 июн Вести.Самая высокая средняя зарплата в России в марте 2026 года была в финансовой и страховой сферах, следует из данных Росстата, которые изучило ТАСС.

Средняя заработная плата в марте в финансовой и страховой сфере составила 314 137 рублей, это наибольший размер отмечается в сообщении

Средняя зарплата по стране в марте 2026 года составила 112 654 рубля.

Ранее сообщалось, что зарплаты в первой половине текущего года быстрее всего росли в энергетической отрасли, сфере производства продуктов питания и телеком-компаниях.