Москва4 июнВести.Самая высокая средняя зарплата в России в марте 2026 года была в финансовой и страховой сферах, следует из данных Росстата, которые изучило ТАСС.
Средняя заработная плата в марте в финансовой и страховой сфере составила 314 137 рублей, это наибольший размеротмечается в сообщении
Средняя зарплата по стране в марте 2026 года составила 112 654 рубля.
Ранее сообщалось, что зарплаты в первой половине текущего года быстрее всего росли в энергетической отрасли, сфере производства продуктов питания и телеком-компаниях.