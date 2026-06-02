hh.ru: быстрее всего зарплаты растут в энергетике и производстве продуктов

Россиянам раскрыли, в каких отраслях зарплаты растут быстрее всего hh.ru: быстрее всего зарплаты растут в энергетике и производстве продуктов

Москва2 июн Вести.Заработные платы в первой половине этого года быстрее всего росли в компаниях энергетической отрасли, сфере производства продуктов питания и телеком-компаниях. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

По данным аналитиков сервиса, в первой половине года 33% компаний РФ увеличили фиксированную часть зарплат сотрудников. При этом 59% сохранили оклады на прежнем уровне.

По подсчетам специалистов, лидерами по повышению зарплаты оказались: энергетическая отрасль — 50% компаний повысили оклады; производители продуктов питания — 48%; телеком-компании — 46% говорится в материале

Зарплаты также выросли у 44% компаний, занимающихся медициной и фармакологией, а также у 39% компаний в сфере электроники.

В то же время, по данным исследований, в марте планировалось сократить 104 775 сотрудников, тогда как в феврале данный показатель составлял 100 397 человек. Еще в июне прошлого года под угрозой увольнения находились 73 572 человека, за 10 месяцев показатель вырос на 43%.

Чаще всего под сокращения попадают работники финансовой сферы, уточняется в материале.