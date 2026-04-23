Москва23 апр Вести.Число сотрудников, рекомендованных к увольнению в России, за десять месяцев увеличилось на 43% и на 1 апреля достигло 105 тыс. человек. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Роструда.

Наибольшие показатели сокращений зафиксированы в Москве, Московской, Иркутской, Омской областях и Красноярском крае. Чаще всего под угрозой увольнения оказываются сотрудники сфер финансов, налогообложения, здравоохранения, органов госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.

Так, в IV квартале 2025 года крупные и государственные организации сократили 32,6 тыс. человек – на 59% больше, чем годом ранее. При этом компании стали реже нанимать новых работников и чаще переводить персонал на неполный рабочий день или сокращенную неделю.

Как отметил руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, рост числа работников, рекомендованных к увольнению, носит системный характер, однако массовыми сокращения пока не стали и в основном затрагивают бюджетный сектор.

Эксперты связывают такую тенденцию с дефицитом федерального и региональных бюджетов, цифровизацией и высокой ключевой ставкой. По оценкам, число работников с неполной занятостью достигло 82 тыс., еще около 40 тыс. находятся в простое, а в целом частичная занятость и простой затронули около 1,6 млн человек.