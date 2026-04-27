"Известия": кадровый резерв в России за пять лет сократился до 4,4 млн человек

В России почти вдвое сократился кадровый резерв за последние пять лет "Известия": кадровый резерв в России за пять лет сократился до 4,4 млн человек

Москва27 апр Вести.Кадровый резерв в России за последние пять лет сократился почти вдвое и составил 4,4 млн человек в 2025 году. Об этом сообщают "Известия", изучив данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным исследования, за последний год резерв уменьшился на 415 тысяч человек (9%). В его структуре 1,7 млн составляют безработные, активно ищущие работу и готовые приступить к ней. Еще 551 тысяча – потенциальная рабочая сила, рассматривающая трудоустройство, но не готовая выйти на работу немедленно. Самая крупная группа (2,2 млн человек) хотели бы работать, но не предпринимают активных действий и пока не готовы приступить к занятости.

Пять лет назад кадровый резерв оценивался в 7 млн человек. Его доля по отношению к числу занятых снизилась с 10% в 2021 году до 6% в 2025-м.

Эксперты связывают сокращение резерва с демографическими факторами и высоким спросом на рабочую силу. На рынок труда повлияли оборонные заказы, перестройка промышленности и логистики. Кроме того, быстрее стали трудоустраиваться студенты, а ранее экономически неактивные группы населения, такие как пенсионеры и женщины с детьми, чаще выходят на работу.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о рекордно низком уровне безработицы в стране, который на текущий момент составляет 2,1%. По словам главы государства, этот показатель сохраняется на минимальных значениях, несмотря на общую экономическую динамику.