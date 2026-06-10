"Известия": около 25% компаний РФ намерены сократить персонал до конца 2026 года

Почти четверть компаний в России планируют сократить персонал до конца 2026 года "Известия": около 25% компаний РФ намерены сократить персонал до конца 2026 года

Москва10 июн Вести.Почти четверть (23%) российских компаний планируют сокращения персонала во второй половине 2026 года на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на опрос Российско-германской внешнеторговой палаты.

Уточняется, что большинство компаний намерено урезать штат примерно на 10%. При этом прежде всего сокращения произойдут в финансовой сфере, сфере розничной торговли, госсекторе и промышленности.

Данные опроса показывают, что сокращения провели или планируют в ближайшее время крупные компании. В 2025 году "Сбер" сократил около 20% сотрудников, в 2026 году урезать штат планируют РЖД, ВЭБ.РФ и "Газпром".

Согласно данным Роструда, за последние девять месяцев число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло почти в 1,5 раза и к апрелю составило 105 тыс.

2 июня председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что госкорпорация намерена сократить 15% своих сотрудников. По его словам, в условиях проводимого Центральным банком РФ кредитного охлаждения, наступило лучшее время для реорганизации.