"Ведомости": в России наметился тренд на сокращение менеджеров среднего звена "Ведомости": число менеджеров среднего звена сократилось на 4% за год

Москва1 июн Вести.Количество руководителей среднего звена в российских компаниях в 2025 году снизилось на 4%, что превышает показатель предыдущего года, когда сокращение составило 1,4%.

Эти данные приводятся в отчете HR Efficiency Benchmarks 2026, подготовленном консалтинговой компанией Regroup, с которым ознакомилась газета "Ведомости".

Согласно исследованию, доля руководителей среднего звена составляет 14,1% от общего числа сотрудников компаний, участвовавших в опросе.

Наиболее существенное сокращение таких менеджеров наблюдалось в финансовом секторе — 2,8%, при этом общее уменьшение персонала в этой отрасли составило 2,3%, говорится в статье.

Кроме того, отмечается снижение коэффициента увольнений по инициативе сотрудников — с 19% до 14,2%.

Ключевым трендом прошлого года стало смещение фокуса компаний на повышение эффективности существующих организационных структур вместо расширения штата. Это подтверждается ростом среднего количества часов обучения для руководителей среднего звена — с 23,9 до 36,7 часов в год, пишет газета.

Исследование охватило 119 компаний из 11 отраслей, включая IT, финансовый сектор, ретейл и промышленность.

