Москва27 апр Вести.К концу 2025 года численность сотрудников 20 крупнейших банков сократилась на 4%, до 557 тыс. человек, при этом в 14 из них штат уменьшился на 40%, а среднемесячная зарплата в отрасли выросла до 180 тыс. рублей и в ряде банков до 210-360 тыс., обогнав инфляцию. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как пишет издание, основной вклад в сокращение штата внесли Сбербанк и ВТБ, совместно уменьшившие персонал на 21,5 тыс. человек (около 5%). В госбанках это объясняют автоматизацией, внедрением решений на основе искусственного интеллекта, ликвидацией дублирующих проектов, а в ВТБ - также интеграцией РНКБ и Почта-банка.

Параллельно продолжается закрытие отделений: за год число допофисов сократилось на 1,7 тыс., до 22,4 тыс. По оценке "Технологий Доверия", доля сотрудников, занятых развитием филиальной сети, снизилась на 51%. Банки все активнее передают процессы на аутсорсинг - эту модель уже используют 79,5% игроков.

Менее всего востребованы кассиры, верификаторы и операторы колл-центров. Общее число вакансий в банковской сфере сократилось на 22%. Одновременно вырос спрос на ИТ-специалистов, прежде всего в сфере информационной безопасности (число вакансий там увеличилось на 19%), а также на сотрудников в продажах и клиентском сервисе. В Совкомбанке отмечают, что автоматизация позволила части сотрудников перейти на более стратегические и клиентоориентированные задачи.