"Известия": банки РФ закрыли почти 500 отделений за первые три месяца 2026 года

Российские банки почти втрое ускорили закрытие своих отделений в январе-марте

Москва15 апр Вести.Российские банки закрыли 483 офиса за первые три месяца текущего года, данный показатель увеличился в 2,6 раза в годовом выражении, следует из данных Центробанка РФ, с которыми ознакомилась газета "Известия".

В материале издания говорится, что число банковских отделений, куда могут обратиться россияне, резко сокращается. За период с января по март 2026 года количество офисов кредитных организаций снизилось на 483 и достигло 21,87 тыс.

Уменьшение числа физических отделений банков – тенденция рынка, сохраняющаяся на протяжении последних нескольких лет. Их сокращение связано с переходом организаций на дистанционное обслуживание, позволяющее сокращать затраты и повышать рентабельность, отмечается в публикации.

При этом государственный регулятор следит за тем, чтобы тренд на переход к удаленному формату функционирования не создавал неудобства для россиян, пишет издание.

Как предположила финансовый аналитик Наталья Мильчакова, ограничения интернета и возникший спрос на наличные купюры могу замедлить тенденцию к закрытию офлайн-офисов банков, в особенности региональных.

Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт намерена ввести новое требование к российским банкам в рамках борьбы с мошенничеством, планируется установить несколько пороговых уровней фродовых операций.