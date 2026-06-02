Эксперт Чекурова: в РФ к концу 2026 года может остаться меньше 300 банков

Москва2 июн Вести.Количество действующих банков в России к концу 2026 года может сократиться до менее чем 300. Об этом заявила генеральный директор – председатель правления рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова в преддверии Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС.

По словам Чекуровой, снижение числа кредитных организаций на 5-10 в год вполне приемлемо.

С начала 2026 года рынок покинули пять кредитных организаций, три из которых были присоединены к материнским структурам. Мы ожидаем, что уже к концу этого года число банков может опуститься ниже 300 уточнила она

Эксперт указала, что на сегодняшний день массовая расчистка банковского сектора уже завершилась, и сейчас отзывы лицензий происходят в большинстве случаев точечно.

Практика показала, что тысяча банков российской экономике просто не нужна. В ближайшие годы мы наверняка увидим дальнейшее снижение числа банковских лицензий по направлению к отметке в 270-280 добавила Чекурова

По информации Банка России, в стране по состоянию на 1 мая 2026 года работали 302 банка, из них – 213 с универсальной лицензией, а также 55 небанковских кредитных организаций.

Ранее лидер "Справедливой России" (СР) Сергей Миронов заявил, что под "налоговый прицел" необходимо взять не малый и средний бизнес, а банки.