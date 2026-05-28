Политик Миронов призвал взять под "налоговый прицел" банки, а не бизнес

Москва28 мая Вести.Депутат Госдумы, лидер "Справедливой России" (СР) Сергей Миронов заявил RTVI, что под "налоговый прицел" нужно взять банки, а не малый и средний бизнес.

По его словам, Минфину нужно обратить внимание на тех, кто покупает машины за миллионы рублей и зарабатывает на дорогих кредитах. Он охарактеризовал их как узкую прослойку сверхбогатых финансовых спекулянтов, которые продолжают растить жирок.

Как отметил Миронов, в апреле в России зафиксирован рекорд по продаже люксовых авто, а за первый квартал года чистая прибыль банков РФ превысила 1,1 триллиона рублей.

Он отметил, что этот слой и имеют ввиду Росстат и Минэкономики в своих заявлениях о росте реальных доходов. При этом Миронов призвал отменить налоговую реформу, так как она бьет по малому и среднему бизнесу.