Москва20 маяВести.Нужно создать новый орган под названием "Госкомцен", который будет заниматься контролем роста цен. Такое предложение в интервью ИС "Вести" озвучил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов .
Нужен орган, который мы называли, "Госкомцен", чтобы он контролировал рост цен, потому что спекулятивно все это идет, что касается цензаявил Миронов
Ранее он также призвал резко снизить ключевую ставку Центробанка РФ. По мнению Миронова, высокая ставка была инструментом, который помогал снизить инфляцию, однако эффективность этого метода вызывает сомнения.