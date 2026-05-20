Миронов: нужно создать структуру, которая будет контролировать рост цен

Миронов призвал к созданию нового государственного органа для контроля цен Миронов: нужно создать структуру, которая будет контролировать рост цен

Москва20 мая Вести.Нужно создать новый орган под названием "Госкомцен", который будет заниматься контролем роста цен. Такое предложение в интервью ИС "Вести" озвучил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов .

Нужен орган, который мы называли, "Госкомцен", чтобы он контролировал рост цен, потому что спекулятивно все это идет, что касается цен заявил Миронов

Ранее он также призвал резко снизить ключевую ставку Центробанка РФ. По мнению Миронова, высокая ставка была инструментом, который помогал снизить инфляцию, однако эффективность этого метода вызывает сомнения.