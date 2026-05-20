Москва20 мая Вести.Высокую ключевую ставку Центрального банка России необходимо резко снижать, а не обходиться полумерами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, высокая ключевая ставка была принята как средство борьбы с инфляцией, но оно не работает.

Высокая ключевая ставка Центробанка – это беда, это огромное вредительство. И чем скорее мы ее снизим, не по полпункта, как это делают сейчас, а реально нужно снижать. Вот это самый главный выход… Если с чего-то начинать, нужно начинать с резкого снижения ключевой ставки Центробанка… Главная причина, [что] мы боремся с инфляцией. За это время инфляция увеличилась в два с половиной раза. Ребята, это что за лекарство такое? сказал Миронов

В защиту высокой ключевой ставки приводятся доводы о высоких ставках по вкладам для граждан, однако Миронов отметил, что две трети россиян не могут позволить себе положить лишние деньги под проценты.

Я вдруг услышал: "А вы знаете, а ключевая ставка-то это неплохо. Зато какие ставки по вкладам!" А ничего, что две трети наших граждан не могут ни рубля положить на вклад, потому что у них нет денег. Они только концы с концами сводят. А есть прослойка людей, у которых – действительно там 0,2% – у которых более 10 миллионов рублей на вкладах лежат добавил политик

Ранее сообщалось, что 15 из 20 крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам после апрельского решения ЦБ РФ по ключевой ставке.