Москва20 маяВести.Высокую ключевую ставку Центрального банка России необходимо резко снижать, а не обходиться полумерами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
По его словам, высокая ключевая ставка была принята как средство борьбы с инфляцией, но оно не работает.
Высокая ключевая ставка Центробанка – это беда, это огромное вредительство. И чем скорее мы ее снизим, не по полпункта, как это делают сейчас, а реально нужно снижать. Вот это самый главный выход… Если с чего-то начинать, нужно начинать с резкого снижения ключевой ставки Центробанка… Главная причина, [что] мы боремся с инфляцией. За это время инфляция увеличилась в два с половиной раза. Ребята, это что за лекарство такое?сказал Миронов
В защиту высокой ключевой ставки приводятся доводы о высоких ставках по вкладам для граждан, однако Миронов отметил, что две трети россиян не могут позволить себе положить лишние деньги под проценты.
Я вдруг услышал: "А вы знаете, а ключевая ставка-то это неплохо. Зато какие ставки по вкладам!" А ничего, что две трети наших граждан не могут ни рубля положить на вклад, потому что у них нет денег. Они только концы с концами сводят. А есть прослойка людей, у которых – действительно там 0,2% – у которых более 10 миллионов рублей на вкладах лежатдобавил политик
Ранее сообщалось, что 15 из 20 крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам после апрельского решения ЦБ РФ по ключевой ставке.