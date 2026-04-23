В РСПП призвали снизить ключевую ставку ЦБ на один процентный пункт Шохин призвал Центробанк снизить ключевую ставку на один процентный пункт

Москва23 апр Вести.Совету директоров Центробанка необходимо действовать более радикально при принятии решения о ключевой ставке. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе расширенного заседания координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.

Он подчеркнул, что не стоит ограничиваться шагами в 0,5 процентного пункта. По его словам, 24 апреля на заседании Центробанк мог бы принять решение о понижении ставки сразу на один процентный пункт.

На наш взгляд, было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками, по 0,5 процентных пункта сказал он

20 марта Банк России снизил ключевую ставку с 15,5 до 15%. В начале прошлого года она составляла 21%, а к концу года 16%.