Москва23 апрВести.Совету директоров Центробанка необходимо действовать более радикально при принятии решения о ключевой ставке. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе расширенного заседания координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.
Он подчеркнул, что не стоит ограничиваться шагами в 0,5 процентного пункта. По его словам, 24 апреля на заседании Центробанк мог бы принять решение о понижении ставки сразу на один процентный пункт.
На наш взгляд, было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками, по 0,5 процентных пунктасказал он
20 марта Банк России снизил ключевую ставку с 15,5 до 15%. В начале прошлого года она составляла 21%, а к концу года 16%.