В РСПП сообщили, какая ключевая ставка была бы благоприятна для бизнеса в России Шохин: ключевая ставка в 8-10% будет благоприятна для бизнеса, 5-6% – оптимальна

Москва5 июн Вести.Ключевая ставка в 8-10% была бы благоприятна для российского крупного бизнеса, так как позволит ему использовать кредитные ресурсы для инвестиций. Об этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, такой позиции придерживаются не только сами представители бизнес-сообщества, но и ведомства, которые тесно взаимодействуют с предпринимателями.

Вы знаете, как ни странно, у бизнеса и у правительственных ведомств, которые к бизнесу ближе – это Минэкономразвития, Минпромторг и так далее – сходятся здесь позиции. Мы считаем, что 8-10% - это тот уровень, который позволяет бизнесу использовать кредитные ресурсы для инвестиций сказал Шохин

При этом оптимальным вариантом была бы ключевая ставка в 5-6%, добавил президент РСПП.

Это те ставки, которые используются Фондом развития промышленности на федеральном уровне, региональными фондами развития промышленности, рядом других таких программ поддержки. И мы видим там, что это работает, дает результаты объяснил Александр Шохин

Ранее заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин отметил, что пространство для снижения ключевой ставки не увеличилось. По его словам, совет директоров Банка России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.