Москва3 июл Вести.На заседании 24 июля Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне 14,25% или снизит ее до 14%. Повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов было бы неправильно, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС.

Если Центральный банк не снизит ключевую ставку, пусть даже на 0,25 процентного пункта, до 14%, то, мне кажется, что это самый неблагоприятный для тех, кто ждет снижения, вариант, что она останется без изменений. Но повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива, было бы, на мой взгляд, неправильно сказал Шохин

Ранее о том, повлияет ли ситуация на рынке топлива на решение по ключевой ставке, сохранится ли тренд на ее снижение, рассказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".