Шохин спрогнозировал сохранение или повышение ключевой ставки в июле Глава РСПП Шохин: ЦБ может рассмотреть вариант повышения ключевой ставки в июле

Москва7 июл Вести.Банк России на ближайшем заседании совета директоров в лучшем случае сохранит ключевую ставку на текущем значении, однако также может рассмотреть вариант ее повышения. Об этом заявил "Интерфаксу" заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он допустил, что ЦБ РФ может повысить ставку, но, по мнению главы РСПП, это было бы неправильно в текущей ситуации с топливом.

Июльское заседание совета директоров в лучшем случае сохранит ставку, насколько можно понимать комментарии участников заседания предшествующего сказал он

При этом Шохин отметил, что считает не совсем эффективным решением бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции.

Ранее Шохин уже заявлял, что повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов было бы неправильно.