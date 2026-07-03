Глава РСПП Шохин заявил, что снижения инфляции трудно ожидать в ближайшее время

В РСПП прокомментировали вероятность снижения инфляции в ближайшее время Глава РСПП Шохин заявил, что снижения инфляции трудно ожидать в ближайшее время

Москва3 июл Вести.В ближайшее время снижение инфляции может не произойти из-за ситуации с топливом. Традиционной дефляции в августе-сентябре может и не случится в этом году. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Шохина, на инфляцию действуют временные факторы, на которые Центробанку не стоит реагировать жестко.

Конечно, в ситуации с топливом мы понимаем, что в ближайшее время трудно ожидать снижения инфляции, индекса цен, в том числе и потребительских, поскольку через топливо проходит очень многое, в частности – уборка урожая пояснил глава РСПП

Шохин уточнил, что в обычных условиях в сентябре – августе наблюдается дефляция из-за наполнения рынка продукцией после свежесобранного урожая. Но дефицит топлива может оказать влияние на аграриев.

Ранее в Центробанке сообщили, что не видят влияния ситуации с топливом на инфляцию. Об этом свидетельствуют опросы об инфляционных ожиданиях в июне.