Шохин: рост цен на топливо не победить монетарными методами

Глава РСПП: монетарными методами не получится победить рост цен на топливо Шохин: рост цен на топливо не победить монетарными методами

Москва8 июл Вести.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что методами денежно-кредитной политики не удастся победить рост цен на топливо.

Шохин выступил на одной из сессий в рамках форума "Иннопром" в Екатеринбурге.

Он отметил, что ЦБ сейчас проводит жесткий курс по снижению инфляции до целевого показателя в 4%.

...Тем не менее мы понимаем, что много немонетарных факторов влияет на инфляцию. Например, проблема топлива и роста цен на топливо. Ее победить методами денежно-кредитной политики невозможно сказал Шохин, его слова приводит ТАСС

Он отметил, что считает необходимым найти баланс интересов между монетарными методами и стимулированием инвестиций.

Мы считаем, что важно найти этот баланс и не двигаться по такой траектории прямой заявил Шохин

Инвестиции сейчас требуются в восстановление НПЗ и других мощностей, добавил глава РСПП.

Ситуация на рынке топлива окажет влияние на ВВП РФ во втором квартале, но отрицательных значений не ожидается, говорил ранее зампред Банка России Алексей Заботкин.

Ранее Шохин отмечал, что предприятия РФ озабочены внедрением мер борьбы с атаками БПЛА.