Москва7 июл Вести.Российские предприятия озабочены созданием систем борьбы с атаками дронов, рассказал в интервью ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, еще три года назад промышленники в первую очередь поднимали вопрос о компенсации части затрат на защиту объектов - например, через механизм налоговых вычетов. Сейчас акценты сместились.

Уже никто не просит какой-то финансовой компенсации этих расходов. Речь идет о лучшей координации деятельности промышленных предприятий, которые озабочены [обеспечением] естественной защиты, поскольку отсутствие ее ведет к гораздо большим потерям, нежели те расходы, [что требуются на] создание этих систем противодействия прилетам сказал Шохин

При этом важно учитывать характер современных угроз: беспилотники редко действуют поодиночке — обычно речь идет о массовых атаках, которые могут дополняться иными средствами поражения, в том числе ракетами. Противостоять такой угрозе можно только за счет комплексного применения разных систем защиты.

Очень важно, чтобы они не долетали. Поэтому нужно координировать на более высоком и более эффективном уровне деятельность Министерства обороны и властей приграничных территорий, системы ПВО и так далее резюмировал глава РСПП

Накануне Омский нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками. Пострадавших и погибших нет.