В РСПП надеются, что перекос экономики в пользу ОПК не будет вечным Глава РСПП Шохин: сдвиг экономики в сторону ОПК должен быть временным

Москва7 июл Вести.Сдвиг в структуре российской экономики в пользу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должен носить временный характер. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Глава РСПП отметил: структура экономики РФ за последние четыре года явно сдвинулась в пользу ОПК - в том числе за счет обеспечения устойчивого спроса со стороны гособоронзаказа и перетока кадров в соответствующие отрасли.

Безусловно, оборонный комплекс притягивает к себе высококвалифицированных сотрудников, просто рабочую силу, тем самым дефицит многих профессий в гражданском секторе увеличивается. И, безусловно, вот такое изменение структуры экономики, как мы считаем, должно носить временный характер. Мы ориентируемся на то, что рано или поздно, лучше раньше, чем позже, украинский кризис будет урегулирован сказал Шохин

Также глава РСПП отметил: достигнутые за последние годы технологические достижения в ОПК помогут в восстановлении структуры экономики РФ по завершении украинского кризиса.