Москва19 июн Вести.Инвестиционная активность резко снижается. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, это приводит к снижению налоговой базы.

Инвестиционная активность резко снижается, и если в прогнозе на этот год в бюджете был диапазон 0,5-50% минус инвестиционная активность, сейчас мы понимаем, что мы уходим как раз в минус полтора, может, даже и больше сказал Шохин

Глава РСПП отметил, что экономистам необходимо думать не только о текущей ситуации.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшие 4-5 месяцев возможно появление совместных инвестиционных возможностей между Россией и Соединенными Штатами.