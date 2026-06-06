Дмитриев: ждем в ближайшие 4-5 месяцев инвестиционные возможности между РФ и США

Дмитриев высказался о совместных инвестиционных возможностях РФ и США Дмитриев: ждем в ближайшие 4-5 месяцев инвестиционные возможности между РФ и США

Москва6 июн Вести.В ближайшие 4-5 месяцев возможно появление совместных инвестиционных возможностей между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью для проекта "Блогерская студия VK видео: пространство прямого диалога".

По словам главы РФПИ, сейчас появляется все больше возможностей для ведения диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам экономики совместно с усилиями по урегулированию украинского конфликта.

И я считаю, что у нас уже есть ряд успехов в этом направлении. В ближайшие 4-5 месяцев мы можем увидеть совместные какие-то инвестиционные возможности между Россией и США, пока конфликт на Украине разрешается сказал Дмитриев

Он отметил, что экономический диалог между сторонами является важной основой для понимания, доверия и решения сложных вопросов.

Ранее Дмитриев рассказал, что контакты России и США в различных сферах продолжаются.