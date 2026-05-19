Дмитриев: РФПИ рассматривает совместные проекты с Китаем и США

Москва19 мая Вести.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает совместные проекты с Китаем и США. Об этом журналистам заявил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Мы считаем, что действительно в рамках партнерства с Китаем в том числе ряд проектов может быть также с американскими инвесторами сказал Дмитриев

Он добавил, что РФПИ рассматривает ряд проектов с КНР и США.

Ранее Дмитриев заявил о важности инвестиционного сотрудничества России и Китая для глобального партнерства, процветания и безопасности.