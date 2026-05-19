Дмитриев отметил важность сотрудничества РФ и КНР в сфере инвестиций

Дмитриев указал на важность инвестсотрудничества России и Китая Дмитриев отметил важность сотрудничества РФ и КНР в сфере инвестиций

Москва19 мая Вести.Инвестиционное сотрудничество России и Китая необходимо для глобального партнерства, процветания и безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В соцсети X он отметил, что РФПИ уже инвестировал в более чем 50 проектов с партнерами из Китая.

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем имеет жизненно важное значение для глобального партнерства, процветания и безопасности написал Дмитриев

Спецпредставитель российского лидера добавил, что находится на пути в Китай.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНР отметил, что тесная стратегическая связка РФ и Китая играет важную стабилизирующую роль на мировой арене.

Путин посетит Пекин с официальным визитом 19-20 мая по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.