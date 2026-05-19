Путин: товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти

Москва19 мая Вести.Товарооборот между Россией и Китаем, уже превысивший $200 млрд, продолжает расти, заявил президент Владимир Путин в видеообращении в преддверии официального визита в Китай.

При этом взаиморасчеты между Россией и Китаем почти полностью проходят в рублях и юанях, отметил Путин.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Россия и Китай намерены подписать порядка 40 документов во время официального визита Путина в Китай 19-20 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой контакт Путина и председателя Китая Си Цзиньпина придает новый импульс расширению двусторонних связей.