Москва19 маяВести.Товарооборот между Россией и Китаем, уже превысивший $200 млрд, продолжает расти, заявил президент Владимир Путин в видеообращении в преддверии официального визита в Китай.
При этом взаиморасчеты между Россией и Китаем почти полностью проходят в рублях и юанях, отметил Путин.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Россия и Китай намерены подписать порядка 40 документов во время официального визита Путина в Китай 19-20 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой контакт Путина и председателя Китая Си Цзиньпина придает новый импульс расширению двусторонних связей.