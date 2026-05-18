В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Китай Песков: любой контакт РФ и КНР способствует новому импульсу расширения отношений

Москва18 мая Вести.Любой контакт президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения двусторонних отношений. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва развивает с Пекином самостоятельные и многоплановые отношения, которые стороны называют отношениями привилегированного партнерства.

Любой очередной контакт глав двух государств способствует новому дополнительному созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений сказал Песков

Пресс-секретарь президента добавил, что все вопросы, находящиеся в экономической повестке России и Китая, будут обсуждаться в ходе визита Путина в КНР. Песков добавил, что у Москвы очень серьезные ожидания от предстоящей поездки.

Путин приедет в Китай с официальным визитом 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина.