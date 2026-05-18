Москва18 маяВести.Любой контакт президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения двусторонних отношений. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва развивает с Пекином самостоятельные и многоплановые отношения, которые стороны называют отношениями привилегированного партнерства.
Любой очередной контакт глав двух государств способствует новому дополнительному созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношенийсказал Песков
Пресс-секретарь президента добавил, что все вопросы, находящиеся в экономической повестке России и Китая, будут обсуждаться в ходе визита Путина в КНР. Песков добавил, что у Москвы очень серьезные ожидания от предстоящей поездки.
Путин приедет в Китай с официальным визитом 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина.