Путин: Москва и Пекин развивают контакты в политике, экономике и обороне

Путин: Россия и Китай взаимодействуют в политике, экономике и обороне Путин: Москва и Пекин развивают контакты в политике, экономике и обороне

Москва19 мая Вести.Россия и Китай продолжают взаимодействовать в политике, экономике, а также оборонной и гуманитарной областях, заявил президент Владимир Путин в видеообращении в преддверии официального визита в Китай.

Москва и Пекин сообща делают то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и развития двух стран, отметил Путин.

Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение подчеркнул Путин

Путин по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина посетит 19-20 мая Китай с официальным визитом​​. Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все вопросы экономической повестки будут обсуждаться в ходе визита Путина в Китай. Песков подчеркнул, что Москва имеет очень серьезные ожидания от этого визита.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и Китай намерены подписать порядка 40 документов во время визита Путина в Китай.

В прошлый раз Путин совершал визит в Китай в конце августа-начале сентября 2025 года.