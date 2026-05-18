Москва18 маяВести.Российский лидер Владимир Путин перед официальным визитом в Китай, который пройдет 19-20 мая, записал видеообращение к гражданам республики вместо подготовки традиционной статьи для местных СМИ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В этом году вместо статьи мы записали видеообращение нашего президента к гражданам Китайской Народной Республикисказал он
Как уточнил помощник главы российского государства, это видеообращение будет распространено по соответствующим каналам.
В предыдущий раз Путин совершал визит в Китай в конце августа-начале сентября 2025 года. Накануне официального визита в КНР российский лидер давал письменное интервью агентству "Синьхуа".