Ушаков: Путин в этом году вместо статьи записал видеообращение к гражданам КНР

Москва18 мая Вести.Российский лидер Владимир Путин перед официальным визитом в Китай, который пройдет 19-20 мая, записал видеообращение к гражданам республики вместо подготовки традиционной статьи для местных СМИ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В этом году вместо статьи мы записали видеообращение нашего президента к гражданам Китайской Народной Республики сказал он

Как уточнил помощник главы российского государства, это видеообращение будет распространено по соответствующим каналам.

В предыдущий раз Путин совершал визит в Китай в конце августа-начале сентября 2025 года. Накануне официального визита в КНР российский лидер давал письменное интервью агентству "Синьхуа".