Москва15 маяВести.Президент России Владимир Путин может прибыть в Китай с государственным визитом уже 20 мая. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.
С 13 по 15 мая в Пекин с визитом приезжал также президент США Дональд Трамп. Он уже поблагодарил китайскую сторону за прием и назвал дни в Пекине "действительно отличными". Также Трамп пообещал впечатлить Си Цзиньпина при ответном визите.