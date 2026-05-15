СМИ выяснили дату визита Путина в КНР - он состоится совсем скоро South China Morning Post: визит Владимира Путина в Китай может состояться 20 мая

Москва15 мая Вести.Президент России Владимир Путин может прибыть в Китай с государственным визитом уже 20 мая. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

С 13 по 15 мая в Пекин с визитом приезжал также президент США Дональд Трамп. Он уже поблагодарил китайскую сторону за прием и назвал дни в Пекине "действительно отличными". Также Трамп пообещал впечатлить Си Цзиньпина при ответном визите.