Путин ценит настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией

Москва19 мая Вести.Президент России Владимир Путин сообщил, что искренне ценит настрой председателя КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Об этом российский лидер рассказал в видеообращении в преддверии визита в КНР.

Путин отметил, что особый характер российско-китайских отношений проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, а также готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах.

Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь сказал российский президент

Путин подчеркнул, что Россия и Китай оказывают друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию импульса для расширения двусторонних отношений.