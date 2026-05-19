Москва19 маяВести.Президент России Владимир Путин сообщил, что искренне ценит настрой председателя КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Об этом российский лидер рассказал в видеообращении в преддверии визита в КНР.
Путин отметил, что особый характер российско-китайских отношений проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, а также готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах.
Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизньсказал российский президент
Путин подчеркнул, что Россия и Китай оказывают друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран.
Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию импульса для расширения двусторонних отношений.