Путин: Москва и Пекин реализуют крупные инициативы в важнейших областях

Москва19 мая Вести.Россия и Китай реализуют крупные инициативы в наиболее важных областях сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в РФ с большим уважением относятся к многовековой истории Китая.

Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве заявил Путин в видеообращении в преддверии визита в Китай

Российский лидер также отметил, что взаиморасчеты РФ и Китая почти полностью ведутся в рублях и юанях.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Москва и Пекин намерены подписать порядка 40 документов во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай 19-20 мая.