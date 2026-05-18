Ушаков: РФ и КНР планируют подписать около 40 документов во время визита Путина

Москва18 мая Вести.Россия и КНР намерены подписать порядка 40 документов во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай 19-20 мая. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В беседе с журналистами он поделился, что церемония подписания пройдет по завершении переговоров.

Их на данный момент около 40, причем согласовано так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а об остальных будет просто объявлено на церемонии сказал Ушаков

Он добавил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Помощник президента России также отметил, что главы государств встрется в текущем году четыре раза. Они увидятся в ходе визита Путина, а также саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС.