Путин во время визита в Китай встретится с премьером Госсовета КНР

Москва16 мая Вести.Программа визита российского президента Владимира Путина в Китай предусматривает встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Такую информацию распространила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, в ходе данной встречи планируется обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Путин по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина посетит Китай 19-20 мая. Во время данного визита запланировано подписание заявления на высшем уровне.