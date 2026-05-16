Москва16 маяВести.Программа визита российского президента Владимира Путина в Китай предусматривает встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Такую информацию распространила пресс-служба Кремля.
Как уточняется, в ходе данной встречи планируется обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Путин по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина посетит Китай 19-20 мая. Во время данного визита запланировано подписание заявления на высшем уровне.