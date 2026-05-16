В ходе визита Путина в КНР планируется подписание заявления на высшем уровне

Москва16 мая Вести.В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай планируется подписание заявления на высшем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В субботу Кремль сообщил, что российский лидер посетит КНР с официальным визитом 19-20 мая.

По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов говорится в сообщении, размещенном пресс-службой в канале в Max

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что во время этого визита Путин обсудит встречу Си Цзиньпина с Трампом.