Москва16 маяВести.В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай планируется подписание заявления на высшем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В субботу Кремль сообщил, что российский лидер посетит КНР с официальным визитом 19-20 мая.
По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документовговорится в сообщении, размещенном пресс-службой в канале в Max
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что во время этого визита Путин обсудит встречу Си Цзиньпина с Трампом.