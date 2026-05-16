Евродепутат назвал условие для открытия уголовного дела против Зеленского Депутат Картайзер: Зеленский может стать фигурантом уголовных дел о коррупции

Москва16 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может оказаться одним из фигурантов антикоррупционных расследований после завершения своих полномочий.

Такого мнения придерживается депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Если … Зеленского можно будет заменить другим политиком, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования считает собеседник РИА Новости

Политик также добавил, что коррупция на Украине является одним из ключевых препятствий на пути евроинтеграции страны.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с ИС "Вести" объяснил, почему, по его мнению, главу киевского режима все же не подвергнут уголовному преследованию на Украине.

Ранее сообщалось, что за арестованного бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога для выхода из СИЗО.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил чиновника под стражу на 2 месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 миллионов гривен (свыше 236 миллионов рублей). Ермака обвиняют в отмывании средств при строительстве элитных коттеджей в Киевской области. Суд наложил арест на недвижимость, фигурирующую в этом деле.

Расследование, проводимое сотрудниками НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), является частью операции "Мидас", которая также касается бизнес-партнера Зеленского и его соратника Тимура Миндича.