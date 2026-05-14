В Совфеде РФ предположили, где и зачем было инициировано дело Ермака Карасин: дело Ермака могли инициировать извне для смены властей киевского режима

Москва14 мая Вести.Уголовное преследование экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании средств могло быть инициировано на Западе, чтобы сменить руководство киевского режима. Такое предположение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так он в разговоре с ТАСС ответил на соответствующий вопрос.

Кто, как это инициировал – оставим на совести тех людей, кто этим занимался. Но, может, вы и правы, и такое допустить можно. Домыслы могут быть самые разнообразные, но, в любом случае, это не способствует упрочению нынешнего украинского руководства сказал Карасин

Андрея Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. 14 мая суд в Киеве отправил экс-главу офиса Зеленского под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен. По словам фигуранта, у него нет таких денег, но он рассчитывает, что друзья ему помогут.