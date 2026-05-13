Ермак может сбежать с Украины в Израиль или Канаду РИА Новости: Ермак планирует покинуть Украину

Москва13 мая Вести.Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным украинских источников, бывший глава офиса [Зеленского] Андрей Ермак планирует покинуть Украину сказал собеседник агентства

Убежище ему могут предоставить Израиль или Канада, переговоры об этом идут "прямо сейчас" и "с высокой долей вероятности", добавил он.

11 мая Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось в Telegram-каналах ведомств, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Меру пресечения Ермаку суд планирует избрать 14 мая.