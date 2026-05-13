Москва13 маяВести.Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным украинских источников, бывший глава офиса [Зеленского] Андрей Ермак планирует покинуть Украинусказал собеседник агентства
Убежище ему могут предоставить Израиль или Канада, переговоры об этом идут "прямо сейчас" и "с высокой долей вероятности", добавил он.
11 мая Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось в Telegram-каналах ведомств, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов) при строительстве элитного жилья под Киевом.
Меру пресечения Ермаку суд планирует избрать 14 мая.