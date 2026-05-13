Москва13 маяВести.По словам бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, он не устраивал истерику главе киевского режима после увольнения. Об этом он рассказал журналистам украинских СМИ, комментирую сообщения об его историке в украинской прессе.
Я видел это в прессе. У нас был совершенно нормальный разговор [с Зеленским]сказал Ермак
Высший антикоррупционный суд Украины 15 мая изберет меру пресечения для Ермака. Он обвиняется в легализации, отмывании средств при строительстве элитного жилья под Киевом.
Обвинения, выдвинутые в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, стали серьезным ударом для руководства главы киевского режима. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Обвинения в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут еще сильнее пошатнуть позицию главы киевского режима. Об этом пишет французская газета Le Monde.