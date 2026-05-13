Ермак заявил, что не устраивал истерику Зеленскому из-за своей отставки

Москва13 мая Вести.По словам бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, он не устраивал истерику главе киевского режима после увольнения. Об этом он рассказал журналистам украинских СМИ, комментирую сообщения об его историке в украинской прессе.

Я видел это в прессе. У нас был совершенно нормальный разговор [с Зеленским] сказал Ермак

Высший антикоррупционный суд Украины 15 мая изберет меру пресечения для Ермака. Он обвиняется в легализации, отмывании средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

Обвинения, выдвинутые в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, стали серьезным ударом для руководства главы киевского режима. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Обвинения в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут еще сильнее пошатнуть позицию главы киевского режима. Об этом пишет французская газета Le Monde.