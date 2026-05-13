В суде сообщили, когда изберут меру пресечения Ермаку Решение о мере пресечения Ермаку суд объявит 14 мая

Москва13 мая Вести.Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявит о мере пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в четверг, 14 мая. Об этом сообщил сотрудник суда после того, как судья удалился в совещательную комнату.

Решение будет завтра в 9 утра сказал секретарь ВАКС

Прокуратура огласила размер залога – 180 млн гривен (порядка 4,1 млн долларов). Ермак заявил, что у него "точно нет таких денег". По словам адвоката экс-главы офиса Зеленского, чтобы выплатить залог, его подзащитному понадобится джип, набитый деньгами.

11 мая Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось в Telegram-каналах ведомств, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом.