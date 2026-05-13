"Нет денег": Ермак заявил об отсутствии возможности внести залог в $4,1 млн

Москва13 мая Вести.Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья в Киеве, заявил, что у него нет денег, чтобы внесли залог в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов). Трансляцию заседания ведет украинский телеканал "Общественное".

Так он ответил на вопрос журналиста о том, подъемна ли для него это сумма.

У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации сказал Ермак

Адвокат экс-главы офиса Зеленского также сообщил, что у его подзащитного нет таких денег. По словам защитника, для выплаты такой суммы залога Ермаку понадобится джип, набитый деньгами.

Высший антикоррупционный суд продолжил избрание меры пресечения Ермаку. Процесс начался 12 мая, но из-за большого объема дела вердикт вынесут только 15 мая.

Обвинение Ермаку предъявили 11 мая. По версии следствия, бывший глава офиса Зеленского причастен к отмыванию 460 млн гривен ($10,5 млн). Ермаку грозит до 12 лет тюрьмы.