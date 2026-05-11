Ермак не стал комментировать обвинение до завершения следственных действий Ермак отказался комментировать обвинения до окончания следствия

Москва11 мая Вести.Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался давать комментарии журналистам по поводу предъявленного ему обвинения в причастности к легализации $10,5 млн на строительстве элитной недвижимости под Киевом. Издание "Общественное. Новости" опубликовало соответствующее видео.

Я сейчас ничего комментировать не буду. Когда закончатся следственные действия, я дам комментарий сказал Ермак

Бывший глава офиса Зеленского добавил, что у него нет "ни одного дома, есть только одна квартира и один автомобиль".

На вопрос, под каким псевдонимом он появляется на "пленках Миндича", Ермак заявил, что его зовут Андрей Ермак и другого имени у него нет.

Обвинение Ермаку было предъявлено ранее Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако, если судить по опубликованному видео, обвиняемого пока не задержали.