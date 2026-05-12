НАБУ: Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования о коррупции

Москва12 мая Вести.ж.зВладимир Зеленский на данный момент не является фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу экс-главы его офиса Андрея Ермака Об этом на брифинге заявил глава НАБУ Семен Кривонос.

[Владимир Зеленский] не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования. Не могу называть компании, чтобы не нарушать презумпцию невиновности. Мы говорили о направлении оборонки, оно расследуется в рамках НАБУ. Расследование ведется по производителям и по отдельным производителям дронов сказал он

Днем ранее Ермаку предъявили обвинение в участии в отмывании средств. Как писали Telegram-каналы ведомств, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Руководитель САП Александр Клименко в последствии сообщил, что прокуратура будет просить суд избрать меру пересечения Ермаку в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере $4,1 млн.