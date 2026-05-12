Политолог: США или Лондон могли организовать расследование против Ермака Политолог Светов допустил, что расследование против Ермака организовал Запад

Москва12 мая Вести.США или Великобритания могли стоять за организацией расследования против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

По его словам, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прошли соответствующую подготовку за рубежом. Поэтому они действуют четко по команде с Запада, сообщает NEWS.ru.

В организации расследования против Ермака не обходится без участия внешнего управления Украины. Трудно сказать, американцы это делают или англичане сказал Юрий Светов

Политолог напомнил о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытался перестроить работу НАБУ, однако под внешним давлением этого не случилось.

11 мая 2026 года Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств при возведении элитной недвижимости в пригороде Киева, а 12 мая следователи вновь провели обыски по месту его жительства. Суд по избранию меры пресечения ожидается через несколько дней.

Обвинения по делу о коррупции предъявлены еще шести фигурантам, в том числе бывшему заместителю премьер-министра Украины. НАБУ не уточняет, о каком именно вице-премьере идет речь, но некоторые украинские СМИ в связи с делом Ермака называли бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. В числе других обвиняемых - это сам Тимур Миндич, которого назывыали "кошельком" Зеленского.