Москва12 мая Вести.Обвинения в адрес бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака были выдвинуты по распоряжению американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС 12 мая экс-глава украинского правительства (возглавлял кабмин в 2010-2014 годах) Николай Азаров.

НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд - это производная байденовской администрации <...> С приходом Трампа ситуация поменялась, он дал четкую команду. Не напрямую, естественно, а через своих подчиненных. И еще в марте 2025 года началось проведение [антикоррупционных] расследований сказал Азаров

По словам украинского экс-премьера, Ермак и Зеленский были осведомлены о происходящем, и уже в июне 2025 года Зеленский отдал соответствующее распоряжение Ермаку. Тот, в свою очередь, собрал совещание с участием генпрокурора и других лиц, которых счел необходимым привлечь, и дал указание не ограничиваться разговором, а арестовать всю группу детективов НАБУ, что в итоге и было сделано.

После этих событий, продолжил Азаров, расследования коррупционных схем в украинских органах власти на какое-то время затормозились — шесть сотрудников НАБУ находились под стражей вплоть до декабря. Тем не менее, как отметил бывший премьер, Вашингтон настоял на своем: задержанных детективов освободили, после чего начали раскручиваться резонансные дела. В их числе — расследования в отношении предпринимателя Тимура Миндича, которого именуют "кошельком Зеленского", а также тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко и самого Ермака.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой начали процессуальные мероприятия в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. 11 мая Ермаку вменили причастность к легализации денежных средств при возведении элитной недвижимости в пригороде украинской столицы.