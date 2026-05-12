Москва12 мая Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с представителями Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят процессуальные действия в отношении бывшего главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Соответствующую информацию, распространенную украинскими СМИ, передает РИА Новости.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что подтверждений о предъявлении Ермаку официальных обвинений на данный момент нет. Ранее нардеп сообщил, что следователи НАБУ проводили обыски по месту жительства экс-руководителя офиса Зеленского.

11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. В тот же день НАБУ опубликовало новые аудиозаписи, связанные с делом соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном скандале в сфере энергетики. На записях Ермак упоминается под псевдонимом R2.

В июне 2020 года "Че Гевара" (другой фигурант упомянутого уголовного дела — бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов – прим. ред.) привлек к проекту "Династия" "Карлсона" (Миндича – прим. ред.). К этому проекту был привлечен еще один участник — R2 заявил глава подразделения детективов НАБУ Павел Ершов в аккаунте НАБУ. Видеозапись размещена на видеохостинге YouTube

По словам Ершова, участники проекта планировали построить в поселке Козин под Киевом четыре резиденции для личного пользования. Стоимость строительства одной такой резиденции оценивалась примерно в 2 миллиона долларов.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал мнение, что следственные действия в отношении Ермака следует рассматривать как предупреждение самому Зеленскому.