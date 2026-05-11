На Украине заявили о возможном обыске у Ермака Депутат Рады Железняк: украинские силовики, возможно, проводят обыск у Ермака

Москва11 мая Вести.Украинские силовики, предположительно, проводят обыск у экс-главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Он опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий.

Неужели этот день настал? Видимо, Национальное антикоррупционное бюро работает с кем-то, очень похожим на одного великого мага. Возможно, это просто обыск. Пока что ряд источников говорят именно об этом написал Железняк

Свой комментарий он оставил под фотографией, на которой изображен похожий на Ермака человек.

При этом Железняк отметил, что подтверждения о предъявлении обвинений пока нет.

3 мая Железняк заявил, что глава киевского режима ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, который "слил" сведения, связанные с коррупционным делом соратника Зеленского Тимура Миндича.

Зеленский ввел санкции против Богдана на 10 лет. Как следует из указа главы киевского режима, действия Богдана угрожают национальным интересам, суверенитету, а также территориальной целостности Украины.